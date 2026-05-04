Таможня Финляндии сократит более ста сотрудников из-за закрытия границы с Россией

Таможня Финляндии вынуждена отправить более ста сотрудников в неоплачиваемые отпуска из-за «отсутствия перспектив открытия» границы с Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Таможня завершила переговоры по неоплачиваемым отпускам для сотрудников на границе с Россией. Отпуска будут предоставлены на неопределенный срок и затронут не более 102 сотрудников», - сообщили в службе.

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года. Соответствующее решение было принято местными властями. Как отметили в ведомстве, в случае возобновления движения через границу финская сторона будет готова открыть всего один пункт пропуска, находящийся в деревне Ваалимаа.

Ранее Финляндия начала артиллерийские учения у границ с Россией. Тренировочные мероприятия продлятся до 12 мая, в них примут участие 640 финских военнослужащих.