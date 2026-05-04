МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России увеличат число бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой

Президент утвердил Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года.
Вероника Левшина 04-05-2026 17:05
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Об этом говорится на сайте президента.

«Провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики», - поручил Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными.

Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Биоэкономика - это новая масштабная отрасль, которая позволит стране создавать собственные продукты, лекарства и энергию без вреда для планеты. Главная цель - использовать «зеленое» сырье без отходов и с пользой для здоровья и экологии. Ранее на пленарной сессии Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку стратегии развития биоэкономики до середины XXI века.

#в стране и мире #студенты #Бюджет #вуз #колледж #биоэкономика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 