В России увеличат число бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Об этом говорится на сайте президента.

«Провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики», - поручил Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными.

Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Биоэкономика - это новая масштабная отрасль, которая позволит стране создавать собственные продукты, лекарства и энергию без вреда для планеты. Главная цель - использовать «зеленое» сырье без отходов и с пользой для здоровья и экологии. Ранее на пленарной сессии Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку стратегии развития биоэкономики до середины XXI века.