Перспективы биоэкономики в России: как научная фантастика вошла в жизнь

Ученые из Сеченовского университета прооперировали пациентов с заболеваниями глаз и восстановили им зрение. Уникальность операции в искусственной роговице. Специалисты получили ее благодаря корове, а точнее, ее ахиллову сухожилию.

«Связка животного состоит из чистого коллагена. Дальше мы растворяем его с помощью гомогенизаторов и других приборов и получаем готовый жидкий коллаген», - поделился руководитель центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета Артем Антошин.

Этот животный коллаген очищают, обрабатывают электрическим током и формируют из него сверхпрозрачную биополимерную пленку. Исследователи признаются: без задела советской научной школы не обошлось. Наши институты изучали свойства животного коллагена на протяжении последних 50 лет. Оставалось добавить современные технологии. Какие именно - уже под грифом «секретно».

«Все наши разработки в Союзе на пять, на два, на три года опережали американские. К сожалению, многое из накопленного не было внедрено в 90-е годы. Наша лаборатория берет все лучшее, что было создано в Советском Союзе. Ученые предложили использовать коллаген как биосовместимый материал. По сути, у человека и у животных он одинаковый, поэтому не возникает реакции отторжения и других негативных осложнений», — объяснил специалист.

Миллионы людей во всем мире живут на грани слепоты из-за заболеваний роговицы. Единственный шанс для них - пересадка донорской ткани. Но доноров катастрофически не хватает. Искусственная роговица способна решить эту проблему. Этап доклинических испытаний подходит к концу, и, предварительно, операции на людях начнутся уже в следующем году.

Природа открывает перед нами огромные возможности, веками сохраняя вокруг нас идеальные биоматериалы. Остается лишь научиться правильно их использовать.

Елена Марусич занимается изучением биотехнологий уже 46 лет. В лаборатории МФТИ она показывает сотни засушенных бразильских мух и их личинок.

«Если из этой личинки выдавливать жир методом холодного прессования, получается вот такая субстанция. Внутри личинки содержится жир, который организм вырабатывает. Это очень полезный жир, который используется как базовая основа для кремов и средств от гнуса. Им даже лечат животных в ветеринарии», - рассказала старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химиолучевой терапии МФТИ.

Под ее руководством студенты три года изучали и другие свойства загадочной тропической мухи. И открыли еще одну уникальную особенность: она эффективна против 18 видов бактерий. Экстракт из ее личинок уничтожает кишечную палочку и золотистый стафилококк. Из этой субстанции можно производить антибиотики, пластыри и антисептики. Спустя семь часов после добавления концентрата из личинок бактерии выглядят совершенно по-другому

На этой неделе в Москве прошел форум будущих технологий, где до будущего уже можно буквально дотянуться рукой. Так, ученые представили проект биогазовой станции, которая превращает отходы животноводства в электроэнергию. Показали и макет термоядерного реактора.

Токамак - это попытка ученых создать звезду в лаборатории. По их расчетам, через 60 лет такой реактор сможет обеспечить нас чистой и практически неисчерпаемой энергией. В будущем токамак сможет снабжать города-миллионники экологически чистой энергией за счет реакции термоядерного синтеза с использованием изотопов водорода.

Тема форума - биотехнологии - выбрана не случайно. В начале этого года в России стартовал новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Термин «биоэкономика» пока может звучать непривычно, но его суть проста: из того, что дает нам природа - леса, растения, вода, - можно и нужно производить лекарства, энергию и полезные химические продукты. Главная цель - использовать «зеленое» сырье без отходов и с пользой для здоровья и экологии.

Выставку биоэкономики посетил Владимир Путин. В числе первых разработок ему представили вакцину от аллергии на пыльцу березы. Затем - какао-масло, которое российские ученые научились производить без тропических плантаций на ферментном производстве. А также проект для жителей Крайнего Севера - поселок, куда не нужно тянуть километры проводов: свет и тепло обеспечит атомная станция малой мощности.

Биоэкономика - это новая масштабная отрасль, которая позволит стране создавать собственные продукты, лекарства и энергию без вреда для планеты. Чистое небо, отсутствие дымящих заводов и более долгая жизнь благодаря достижениям медицины - и это уже не фантастика. На пленарной сессии президент поручил правительству ускорить подготовку стратегии развития биоэкономики до середины XXI века.

Подробнее о том, как научная фантастика вошла в нашу жизнь и какие перспективы открывает биоэкономика смотрите в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».