На территории главного храма ЮВО открыли монумент «Земля героев»

Замкомандующего войсками округа по военно-политической работе Михаил Досугов отметил, что при создании мемориала важнее было не количество собранной земли, а возможность для людей из разных регионов прийти и почтить память своих земляков.
04-05-2026 17:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону на территории главного храма Южного военного округа открыли мемориал «Земля героев», посвященный подвигу защитников Отечества.

Мемориал представляет собой 19 стел с латунными артиллерийскими гильзами, внутри которых находится земля с мест боев Великой Отечественной войны. Ее собрали в разных регионах, включая Севастополь, Донецк, Луганск, Грозный, Ростов-на-Дону и Краснодар.

На церемонию закладки земли приехали представители всех 19 субъектов. Они привезли землю с мест, где проходили сражения и погибли солдаты и офицеры.

«В каждом субъекте где-то больше полей, где-то меньше, нам важно было не количество. А главное, что наши земляки, приехав в Ростов, есть место, где могут прийти и поклонится», - рассказал заместитель командующего войсками ЮВО по военно-политической работе Михаил Досугов.

Ранее в Биробиджане в День Героев Отечества открыли памятник «Матерям Победителей». Монумент установлен в сквере Победы по инициативе губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк при поддержке Российского военно-исторического общества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #юво #монумент #Земля героев
