В Биробиджане открыли памятник «Матерям Победителей»

В Биробиджане в День Героев Отечества открыли памятник «Матерям Победителей». Монумент установлен в сквере Победы по инициативе губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк при поддержке Российского военно-исторического общества.

В церемонии участвовали заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, губернатор Мария Костюк, Герой России Олег Джафаров, а также матери Героев России - Татьяна Матвеева и Сапижат Мазаева.

Скульптурная композиция, созданная Маргаритой Фоминой, изображает Родину-мать и двух ее сыновей - воина Великой Отечественной войны и участника специальной военной операции, - преклонивших перед ней колена. В своей речи Николай Овсиенко отметил, что памятник символизирует сыновнюю любовь и уважение к матерям, воспитавшим защитников Отечества. Мария Костюк подчеркнула, что монумент олицетворяет вечную материнскую любовь и надежду.

«Сегодня здесь мы открыли не просто монумент, мы открыли образ. Образ матери, которая всегда ждет», - сказала Костюк.

Отмечается, что Биробиджан расположен на одной широте с Волгоградом, где установлена скульптура «Родина-мать зовет!». Новый памятник трактуется как образ матери, хранящей вечную память о подвиге. После церемонии состоялось возложение цветов к подножию монумента.

Ранее во Владивостоке открыли памятник участвовавшим в специальной военной операции морским пехотинцам.