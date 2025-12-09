МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Биробиджане открыли памятник «Матерям Победителей»

Мероприятие завершилось традиционной церемонией возложения цветов.
Ратмир Бабин 09-12-2025 18:40
© Фото: РВИО

В Биробиджане в День Героев Отечества открыли памятник «Матерям Победителей». Монумент установлен в сквере Победы по инициативе губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк при поддержке Российского военно-исторического общества.

В церемонии участвовали заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, губернатор Мария Костюк, Герой России Олег Джафаров, а также матери Героев России - Татьяна Матвеева и Сапижат Мазаева.

Скульптурная композиция, созданная Маргаритой Фоминой, изображает Родину-мать и двух ее сыновей - воина Великой Отечественной войны и участника специальной военной операции, - преклонивших перед ней колена. В своей речи Николай Овсиенко отметил, что памятник символизирует сыновнюю любовь и уважение к матерям, воспитавшим защитников Отечества. Мария Костюк подчеркнула, что монумент олицетворяет вечную материнскую любовь и надежду.

«Сегодня здесь мы открыли не просто монумент, мы открыли образ. Образ матери, которая всегда ждет», - сказала Костюк.

Отмечается, что Биробиджан расположен на одной широте с Волгоградом, где установлена скульптура «Родина-мать зовет!». Новый памятник трактуется как образ матери, хранящей вечную память о подвиге. После церемонии состоялось возложение цветов к подножию монумента.

Ранее во Владивостоке открыли памятник участвовавшим в специальной военной операции морским пехотинцам.

#Памятник #РВИО #биробиджан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 