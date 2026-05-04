Фицо отказался возобновить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не намерен восстанавливать аварийные поставки электроэнергии на Украину. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества.

«У нас закончились 500 миллионов евро на транзит газа», - указал Фицо на потерю одного из основных источников заработка из-за остановки Киевом транзита российского топлива через Словакию.

Ранее Словакия решила оспорить в суде решение ЕС о запрете импорта российского газа. По словам Фицо, Братислава не рассматривает подачу жалобы как конфликт с Евросоюзом. Это сделано исключительно в качестве вынужденной меры для защиты своих экономических интересов.

Напомним, Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину из-за отказа Киевом возобновить транзит по нефтепроводу «Дружба».