FT: в ЕС опасаются перерастания энергетического кризиса в финансовый

В Евросоюзе возникли опасения из-за вероятного перерастания энергетического кризиса в финансовый. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

«Чиновники Евросоюза призывают правительства (стран-членов блока. - Прим. ред.) избегать чрезмерной поддержки, чтобы компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис», - говорится в материале.

Отмечается, что в Еврокомиссии настаивают на том, чтобы страны-члены ЕС ограничили снижение налогов и предельные цены. Делается это с целью не допустить повторения кризиса 2022 года. Так, несколько стран блока, включая Италию, Польшу и Испанию, снизили налоги на топливо.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Евросоюз и Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц. Он раскритиковал подход ЕК и сообщества к решению вопросов обеспечения государств-членов Евросоюза газом и нефтью в период энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.