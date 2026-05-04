На прошлой неделе 82 украинцев выдворили из Польши

Также страну покинули граждане Грузии, Беларуси и Колумбии.
Вероника Левшина 04-05-2026 15:04
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

С 27 апреля по 3 мая 210 иностранцев покинули Польшу. Среди них 32 украинца выполнили обязательство к возвращению принудительно. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Добровольно вернулись на родину 50 граждан Украины, 16 из Грузии и 14 из Беларуси.

«Принудительно Польшу покинули наибольшее количество граждан: Украины (32), Колумбии (9), Грузии (6)», - говорится в заявлении.

Многие задержанные иностранцы осуждены за мошенничество, кражи со взломом, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также за многократное незаконное пересечение границы.

Ранее Норвегия решила прекратить предоставлять временную защиту украинским мужчинам от 18 до 60 лет. В стране отметили приток молодых мужчин из Украины, после чего заявили, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и справедливой.

