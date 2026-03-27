Норвегия ограничила временную защиту для украинских мужчин

Норвегия прекратит предоставлять временную защиту украинским мужчинам от 18 до 60 лет. Об этом сообщило норвежское правительство.

В стране отметили приток молодых мужчин из Украины, после чего отметили, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и справедливой.

«Чтобы гарантировать, что мы не получим непропорционально большую долю, необходимо ужесточить меры», - заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен.

Министр труда и социальной интеграции Кьерсти Стенсенг также указала, что норвежские муниципалитеты в последние годы переселили почти 100 тысяч перемещенных лиц из Украины, вследствие чего наблюдается нехватка жилья.

«Норвегия не должна принимать больше людей, чем мы можем интегрировать», - сказала министр.

Уточняется, что ужесточение мер коснется только новых заявителей и не затронет тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии, имеет документальное освобождение от службы или является единственным опекуном. Планируется, что закон вступит в силу до Пасхи.

