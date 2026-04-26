Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

В Свердловской области четверо несовершеннолетних погибли. Одна госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое взрослых доставлены в больницу из-за ДТП с участием четырех машин на трассе ЕКАД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля Renault, ехав на высокой скорости во время дождя, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Toyota.

После этого Renault откинуло на грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, а затем удар пришелся на машину Opel. Из-за этого Renault загорелся.

В нем находились пять человек, четверо несовершеннолетних погибли. Еще одна пассажирка 2009 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии в 9-ю ДГКБ.

В машине Toyota находились мужчина 1989 года и женщина 1988 года рождения. Они доставлены в 36-ю городскую больницу. Водитель грузовика MAN, а также водитель и пассажиры Opel не пострадали.