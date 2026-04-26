Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

На участке дороги ограничено движение транспорта в оба направления. На месте происшествия работают экипажи ДТП, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
Дарья Ситникова 01-05-2026 18:58
© Фото: Telegram/gibdd_66

В Свердловской области четверо несовершеннолетних погибли. Одна госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое взрослых доставлены в больницу из-за ДТП с участием четырех машин на трассе ЕКАД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля Renault, ехав на высокой скорости во время дождя, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Toyota.

После этого Renault откинуло на грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, а затем удар пришелся на машину Opel. Из-за этого Renault загорелся.

В нем находились пять человек, четверо несовершеннолетних погибли. Еще одна пассажирка 2009 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии в 9-ю ДГКБ. 

В машине Toyota находились мужчина 1989 года и женщина 1988 года рождения. Они доставлены в 36-ю городскую больницу. Водитель грузовика MAN, а также водитель и пассажиры Opel не пострадали.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
