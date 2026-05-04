Совбез: Финляндия сохранит оборудованные позиции после учений на границе с РФ

Финляндия в мае проведет учения вблизи российской границы. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ.

Боевые позиции и укрепления после их завершения сохранятся. Таким образом, в Совбезе подчеркнули, что после вступления страны в НАТО значительно увеличился масштаб учений на территории Финляндии, в том числе вблизи с Россией.

«29 апреля Минобороны Финляндии объявило о планах проведения в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке Виролахти - Хамина - Котка (область Кюменлааксо) в непосредственной близости от российской границы учения военно-морских сил страны с задействованием личного состава бригады береговой обороны национальных ВМС», - говорится в сообщении.

Учения пройдут в два этапа - с 4 по 8 мая и с 17 по 29 мая. Оборудованные во время них боевые позиции и построенные укрепления сохранятся после завершения мероприятий.

В Совбезе также напомнили, что последние учения с участием сил НАТО в стране проводились с 27 по 30 апреля и включали использование истребителей. 2 мая сообщалось о начале артиллерийских учений вблизи границы с РФ.