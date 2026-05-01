Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на шутку короля Великобритании Карла III, прозвучавшую во время торжественного ужина в рамках его визита в США. Французский лидер прокомментировал ее в соцсети Х, пишет 360.ru.

Карл III, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на ужине, вспомнил его слова, произнесенные в январе. Тогда глава Белого дома заявил, что без участия США Европа могла бы говорить на немецком или японском языках. В ответ Карл III с иронией заметил, что без Британии Соединенные Штаты говорили по-французски. Макрон в ответ написал: «Это было бы шикарно».

В XVII-XVIII веках Франция и Великобритания активно соперничали за земли современных США. Франция контролировала обширные территории от Луизианы до Великих озер. Британия, в свою очередь, владела Атлантическим побережьем. Кульминацией этого противостояния стала Семилетняя война (1756-1763). Тогда Британия одержала победу.

По условиям Парижского договора 1763 года Великобритания присоединила к своим владениям французские территории к востоку от Миссисипи. Это событие фактически ликвидировало влияние французского языка на территории будущих США.

Карл III прибыл в США 27 апреля с четырехдневным государственным визитом. Он стал первым со времен визита королевы Елизаветы II в 2007 году и был приурочен к 250-летию независимости США от британского правления.