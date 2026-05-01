Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

Британский монарх заявил, что американцы могли бы говорить по-французски.
Владимир Рубанов 01-05-2026 18:56
© Фото: Michtof Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на шутку короля Великобритании Карла III, прозвучавшую во время торжественного ужина в рамках его визита в США. Французский лидер прокомментировал ее в соцсети Х, пишет 360.ru.

Карл III, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на ужине, вспомнил его слова, произнесенные в январе. Тогда глава Белого дома заявил, что без участия США Европа могла бы говорить на немецком или японском языках. В ответ Карл III с иронией заметил, что без Британии Соединенные Штаты говорили по-французски. Макрон в ответ написал: «Это было бы шикарно».

В XVII-XVIII веках Франция и Великобритания активно соперничали за земли современных США. Франция контролировала обширные территории от Луизианы до Великих озер. Британия, в свою очередь, владела Атлантическим побережьем. Кульминацией этого противостояния стала Семилетняя война (1756-1763). Тогда Британия одержала победу.

По условиям Парижского договора 1763 года Великобритания присоединила к своим владениям французские территории к востоку от Миссисипи. Это событие фактически ликвидировало влияние французского языка на территории будущих США.

Карл III прибыл в США 27 апреля с четырехдневным государственным визитом. Он стал первым со времен визита королевы Елизаветы II в 2007 году и был приурочен к 250-летию независимости США от британского правления.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
