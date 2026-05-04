Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Мирополья

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 41-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Мирополье на территории Сумской области. Об этом сообщает МО РФ.
«Мужественные и самоотверженные воины-мотострелки выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма», - говорится в поздравительной телеграмме.
Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка достойно продолжают дело поколений победителей, которые защищали свободу и независимость Отечества. Он добавил, что подвиги воинов, проливших кровь за Родину, будут помниться всегда.
Еще Андрей Белоусов поблагодарил мотострелков за верность стране и присяге. Также он выразил уверенность, что бойцы и командиры с честью продолжат выполнение поставленных задач, и благодаря этому национальные интересы России будут надежно защищены.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»