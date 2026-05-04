МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Мирополья

Населенный пункт в Сумской области освободили военнослужащие 41-го мотострелкового полка.
04-05-2026 14:20
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 41-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Мирополье на территории Сумской области. Об этом сообщает МО РФ. 

«Мужественные и самоотверженные воины-мотострелки выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма», - говорится в поздравительной телеграмме.

Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка достойно продолжают дело поколений победителей, которые защищали свободу и независимость Отечества. Он добавил, что подвиги воинов, проливших кровь за Родину, будут помниться всегда. 

Еще Андрей Белоусов поблагодарил мотострелков за верность стране и присяге. Также он выразил уверенность, что бойцы и командиры с честью продолжат выполнение поставленных задач, и благодаря этому национальные интересы России будут надежно защищены. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #Андрей Белоусов #сумская область #Мирополье #41-й мсп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 