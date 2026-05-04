Расчет «Малки» разрушил опорник ВСУ на Добропольском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» из состава группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, цель находилась в промышленной зоне. Ее обнаружили с помощью беспилотника «Орлан», который передал точные координаты артиллеристам.

После этого расчет выдвинулся на огневую позицию, развернул установку и нанес удар 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой около 110 килограммов каждый. Огонь велся на расстоянии более 25 километров.

В Минобороны отметили, что после выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию. Артиллеристы продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, нанося удары по технике и живой силе противника и поддерживая наступление российских подразделений.

