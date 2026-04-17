«Малка» уничтожила заглубленный командный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ. Об этом военнослужащие рассказали корреспонденту Артему Желтикову.

По словам бойцов, цель находилась глубоко в тылу противника и была хорошо укреплена. Однако благодаря точной работе разведки и корректировке с беспилотников артиллеристам удалось поразить объект.

Продвижение российских подразделений ощущается уже по дороге к позициям - линия боевых действий смещается. На одном из участков штурмовые группы завершают зачистку населенного пункта, несмотря на попытки ВСУ контратаковать.

На позиции у расчета выдалась короткая передышка. Военнослужащие стараются использовать такие моменты, чтобы отвлечься - кто-то читает, кто-то готовит.

«Кто смотрит фильмы, кто читает. Я люблю заниматься готовкой. Я люблю развивать свои кулинарные навыки. Радую пацанов лагманом, пловом. Раньше играл на гитаре, сейчас уже не до этого, работы прибавилось», - признался оператор-топогеодезист Алишер Джапаров.

Но отдых заканчивается сразу, как поступает новая задача. Первыми к работе приступают топогеодезисты - они определяют координаты и задают направление стрельбы. После этого на позицию выходит сама установка.

«Сначала выставляем направление, то есть доворот право-лево. Дальше уже выравниваешь уровень по прицелу. И тогда, как правило, все точнее происходит», - поделился старший наводчик Илья Шанауров.

«Малка» - одна из самых мощных и дальнобойных артиллерийских систем. Под управлением механика-водителя она быстро меняет позиции, чтобы избежать ответного удара. Каждый выход тщательно продуман - заранее подготовлены маршруты и запасные точки для работы.

Дальность стрельбы установки достигает почти 50 километров, но точность зависит от мастерства расчета. Наводчик выверяет положение орудия до миллиметра, чтобы обеспечить попадание по цели.

Как отметил командир орудия, ключевую роль в современной работе артиллерии играют беспилотники. Именно они передают координаты и корректируют огонь в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.