Эстония побоялась задерживать российские суда в Балтийском море

По словам командующего ВМС республики, Таллин не хочет эскалации в отношениях с Москвой.
Тимур Юсупов 10-04-2026 23:55
© Фото: IMAGO, Eero Vabamägi, Global Look Press

Эстония решила не задерживать российские суда в Балтийском море из-за страха спровоцировать эскалацию в отношениях с Москвой. Об этом в интервью информагентству Reuters рассказал глава ВМС республики Иво Вярк.

По словам военачальника, Таллин не готов вмешиваться в дела России, так как боится ответа на подобные действия.

«Риск военной эскалации просто слишком высок», - объяснил Вярк.

Он также отметил, что Эстония будет готова применить силу только в случае появления непосредственной угрозы - например, если будет повреждена ее подводная инфраструктура.

Ранее Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Основная идея документа - координация усилий обороны, которые будут соразмерны обстоятельствам для прокладки безопасного маршрута через Ормузский пролив. То есть сопровождение коммерческих кораблей и сдерживание попыток закрытия или блокировки прохода.

#эстония #Балтийское море #танкеры #российская нефть #корабли рф
