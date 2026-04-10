Эстония побоялась задерживать российские суда в Балтийском море

Эстония решила не задерживать российские суда в Балтийском море из-за страха спровоцировать эскалацию в отношениях с Москвой. Об этом в интервью информагентству Reuters рассказал глава ВМС республики Иво Вярк.

По словам военачальника, Таллин не готов вмешиваться в дела России, так как боится ответа на подобные действия.

«Риск военной эскалации просто слишком высок», - объяснил Вярк.

Он также отметил, что Эстония будет готова применить силу только в случае появления непосредственной угрозы - например, если будет повреждена ее подводная инфраструктура.

