МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники ударили «Молнией» по боевикам на правом берегу Днепра

Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты.
04-05-2026 13:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск «Днепр» ударили по противнику на правом берегу Днепра беспилотником «Молния-2». Цели для подобных дронов - техника, опорные пункты и скопления живой силы.

В работе задействуют разные типы дронов, включая ударный БПЛА «Молния-2», который показал высокую эффективность при выполнении боевых задач. Контроль поражения ведется в режиме реального времени, данные передаются на командные пункты.

Как уточнили в Минобороны, беспилотник запускается с катапульты и способен нести несколько килограммов взрывчатки. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта и специальных очков.

Военнослужащие регулярно меняют позиции запуска. Отмечено, что это позволяет снижать риск обнаружения и сохранять эффективность работы расчетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Днепр #Херсонская область #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 