Эксперт: ФРГ рассматривает Украину как полигон для новых военных технологий

В Германии тяжело обстоят дела с контролем выделяемых на военно-промышленный комплекс денежных средств, которые вполне могли уйти на финансирование ВСУ. Берлин рассматривает Украину как полигон для испытания новых военных технологий, сообщил «Звезде» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

Ранее стало известно о том, что власти ФРГ не смогли объяснить, куда были потрачены выделенные на нужды вооруженных сил страны с 2022 года 111 млрд евро.

«Украина рассматривается как полигон и лаборатория новых военных технологий, многие перспективные разработки, в том числе дроны, они тестируются на Украине и потом запускаются в Сирию. И, соответственно, вот эта синергия отработки в боевых условиях и разработки, и производства уже в Германии, она, естественно, требует зачастую достаточно теневого финансирования. И такие фонды специальные идеально подходят для подобных целей», - рассказал эксперт.

По его словам, немецкая бюрократия является весьма запутанным механизмом в том, что касается финансов и контроля над их использованием. Создали же ее для того, чтобы ввести в заблуждение население, которое могло выступить против.

По мнению Камкина, платежи проходили через некий специальный фонд по увеличению численности и боевых возможностей бундесвера, поскольку эта статья расходов является скрытой от посторонних глаз.