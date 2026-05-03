BZ: в ФРГ не смогли объяснить «исчезновение» выделенных на армию 11 млрд евро

В военном министерстве Германии предлагают искать информацию о деньгах на армию в Интернете.
Виктория Бокий 03-05-2026 10:03
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог найти объяснений, куда ушли 11 миллиардов евро, которые были выделены на перевооружение армии. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По информации газеты, за четыре года ведомство заключило 47 тысяч контрактов - это примерно по 30 соглашений в день. Несмотря на это, ни парламентарии, ни общественность так и не получили объяснений от Писториуса, какая часть закупленного оборудования реально ушла в войска и находится в удовлетворительном состоянии.

Представительница военного ведомства ФРГ Натали Дженнинг несколько дней назад заявила, что не может предоставить запрашиваемые данные. Вместо этого она предложила искать подробную информацию в Интернете.

Поведение Дженнинг вызывало недопонимание в немецком обществе, подчеркивает Life.ru. Сначала она утверждала, что в немецком министерстве обороны знают о ходе выполнения заказов и все средства тоже находятся под контролем. Но потом заявила, что «не по всем закупкам есть таблица, где можно нажать на кнопку».

Ранее сообщалось, что новая цифровая система связи немецкой армии D-LBO неработоспособна и может создавать риск для жизни военных. Новейшая система, которую испытывали в ноябре, имеет серьезные недостатки и еще не готова для эксплуатационных испытаний.

#в стране и мире #Германия #минобороны германии #перевооружение армии #борис писториус
