Землетрясение магнитудой 6 произошло на Филиппинах

Недалеко от филиппинского острова Самар произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

В заявлении филиппинского ведомства - Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими - также отмечается, что толчки произошли в городе Сан-Джулиан.

МЧС Филиппин сообщило, что ожидаются повторные толчки и разрушения. Граждан провинций Восточный Самар, Самар и Лейте призывают к бдительности.

Ранее в Японии шесть человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 7,7. После подземных толчков правительство страны объявило предупреждение о волнах цунами до трех метров.