Шесть человек пострадали из-за землетрясения в Японии

В стране 20 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Андрей Юдин 21-04-2026 04:55
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

Минимум шесть пострадавших насчитывается из-за землетрясения в Японии. Об этом сообщил японский министр по чрезвычайным ситуациям Дзиро Акама.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на чиновника, четверо людей получили легкие травмы, двое — тяжелые.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 20 апреля в Японии. После него правительство страны объявило предупреждение о волнах цунами до 3 метров. Данное оповещение было выпущено для префектур Иватэ, Аомори на острове Хонсю и тихоокеанского побережья Хоккайдо. В портах Кудзи и Мияко были зафиксированы цунами высотой 80 и 40 см.

По предварительным данным аналитической службы АТОР, в Японии могут находиться до 3 000 российских туристов.

#в стране и мире #Япония #землетрясение #пострадавшие #ЧС
