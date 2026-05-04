В центре Москвы ограничат движение транспорта

В связи с проведением городского мероприятия ограничения будут действовать 4 мая с 16:30.
Глеб Владовский 04-05-2026 00:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Движение транспорта ограничат в центре Москвы 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичных властей.

«4 мая с 16:30 и до его окончания будет временно перекрыто движение на ряде набережных и улиц в центре», - говорится в заявлении мэрии.

Уточняется, что решение принято в связи с проведением городского мероприятия. Невозможно будет проехать, в том числе, по улицам Солянке, Ильинке, Варварке, а также Балчуг. Кроме того, с 1:00 4 мая до 3:00 5 мая на участках, где действуют ограничения, будет запрещена парковка.

Ранее подобные ограничения вводили на 29 апреля. В некоторых местах также временно запрещали парковку.

#Москва #в стране и мире #автотранспорт #ограничение движения #центр Москвы
