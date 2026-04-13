Москвичей призвали выбрать метро для поездок по городу вечером 13 апреля

Москвичей и гостей столицы призвали пользоваться метро вечером 13 апреля из-за локальных ограничений движений. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что временные перекрытия движения возможны в трех округах Москвы - ЮЗАО, ЗАО и ЦАО. Выбор в пользу метро для поездок по городу поможет сэкономить время в пути.

«Избегайте поездок в часы вечернего разъезда (с 17:00 до 19:30), заложите дополнительное время на дорогу, пользуйтесь навигатором», - порекомендовали в Департаменте транспорта Москвы.

Кроме того, рекомендуется планировать свой маршрут заранее.