Захарова: на детей дипломатов России насильно распространяют гражданство США

Захарова подчеркнула, что РФ будут требовать от США подтверждения, что дети дипломатов вне юрисдикции Вашингтона.
Глеб Владовский 04-05-2026 00:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На детей российских дипломатов насильно распространяют американское гражданство. такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно», - написала дипломат в своей статье для «Ведомостей».

Она также отметила, что делается это под предлогом «права почвы», который закреплен в конституции США, а также якобы ограниченного характера консульского иммунитета. Кроме того, по ее словам, эту политику стали применять еще с 2023 года - до победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями», - заключила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Россия не позволит ОНН, ЮНЕСКО и другим международным организациям прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов за их преступления.

#сша #Мария Захарова #МИД России #дети дипломатов
