Сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала года

Минувшая ночь в столице прошла без заморозков.
Виктория Бокий 03-05-2026 09:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодняшний день столице станет самым теплым с начала года. Впервые в этом году столбик термометра могут показать отметку в 20°. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Ну а сегодняшний день претендует на звание самого теплого с начала года, впервые в нынешнем году столбики московских термометров смогут достичь 20-градусной отметки», - говорится в сообщении.

Со слов синоптика, минувшая ночь в Москве прошла без заморозков. По данным метеостанции Москвы на ВДНХ минимум составил +10,0°. На другие метеостанциях температура опускалась от +11,0° на Балчуге до +6,8° в Бутово.

Отмечается, что самым теплым местом в Подмосковье оказался город Пушкино, там было +9,2° минувшей ночью. Холодно было в Серебряных Прудах – всего +4,2°.

По данным Леуса, ближайшие пять дней москвичам не стоит ожидать заморозков. То же самое и жителям Подмосковья.

Ранее в разговоре со «Звездой» синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей не спешить встречать метеорологическое лето. Он напомнил, что устойчивая плюсовая температура в ближайшие дни не означает приход в столичный регион лета.

#Москва #в стране и мире #Погода #Весна #тепло #синоптик #Михаил Леус
