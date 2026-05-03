Сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала года

«Ну а сегодняшний день претендует на звание самого теплого с начала года, впервые в нынешнем году столбики московских термометров смогут достичь 20-градусной отметки», - говорится в сообщении.

Со слов синоптика, минувшая ночь в Москве прошла без заморозков. По данным метеостанции Москвы на ВДНХ минимум составил +10,0°. На другие метеостанциях температура опускалась от +11,0° на Балчуге до +6,8° в Бутово.

Отмечается, что самым теплым местом в Подмосковье оказался город Пушкино, там было +9,2° минувшей ночью. Холодно было в Серебряных Прудах – всего +4,2°.

По данным Леуса, ближайшие пять дней москвичам не стоит ожидать заморозков. То же самое и жителям Подмосковья.

Ранее в разговоре со «Звездой» синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей не спешить встречать метеорологическое лето. Он напомнил, что устойчивая плюсовая температура в ближайшие дни не означает приход в столичный регион лета.