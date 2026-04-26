В Таиланде потерпел крушение вертолет с пассажирами

Вертолет упал в районе заправочной станции, количество пострадавших пока неизвестно, как и причина случившегося.
Ян Брацкий 03-05-2026 08:46
© Фото: Carola Frentzen dpa Global Look Press

Несколько человек получили травмы в результате крушения вертолета в таиландской провинции Самутпракан. Об инциденте сообщает Bangkok Post.

«Вертолет упал за заправочной станцией... в районе Муанг в провинции Самутпракан в воскресенье утром, из-за чего несколько человек получили ранения», - говорится в публикации газеты.

Точное количество пострадавших пока не установлено. На место выехали спасатели, бригады медиков и полиции.

Ранее в Бразилии разбился одномоторный самолет, принадлежащей рекламной компании. Катастрофа случилась у многолюдного пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро на глазах сотен человек. Самолет буксировал рекламный баннер и рухнул в море.

На борту находился только пилот, он погиб. Его тело из воды достали водолазы и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Место падения легкомоторного самолета обследовали при помощи гидролокаторов для выявления возможных дополнительных жертв или обломков.

#вертолет #ЧП #Таиланд #Самутпракан
