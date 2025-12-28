Рекламный самолет упал в море у пляжа Копакабана в Бразилии

В Бразилии разбился одномоторный самолет Cessna 170A. На борту находился только пилот, он погиб, сообщает Associated Press. Джет принадлежал рекламной компании.

Катастрофа случилась 27 декабря у многолюдного пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Сверхлегкий самолет буксировал рекламный баннер и рухнул в море.

Тело пилота направили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия задействовали спасательные бригады пожарных, гидроциклы, надувные лодки и вертолет. В море работали водолазы. Поисковые работы включают применение гидролокаторов для выявления возможных дополнительных жертв и обломков.

Власти опубликовали видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как джет стремительно падает в море рядом с пляжем. ВВС Бразилии объявили о начале расследования обстоятельств катастрофы.