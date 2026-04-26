Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации после общения с гражданами из-за ограды своей официальной резиденции. Он решил пошутить над этим, сказав, что «президент за решеткой». Об этом сообщает Iltalehti.

Стубб находился за забором вместе со своей женой. Одна из местных жительниц, которая была в этот момент рядом, заявила, что президенту вид из-за решетки к лицу.

Чуть позже эта же горожанка добавила, что Стубб и его жена – замечательная пара. Финский президент тут же подхватил это и, чтобы выйти из неловкого положения, свел все к комплименту в сторону супруги, добавив, что она «замечательнее его».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что мозг Александра Стубба слишком маленький для возможных проектов России и США. Такими словами он отреагировал на пост Стубба, где тот обсуждал «российскую деловую сделку».