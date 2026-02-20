МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев назвал мозг Стубба слишком маленьким для проектов РФ и США

Так спецпредставитель президента отреагировал на пост финского лидера в социальной сети, где тот обсуждал «российскую деловую сделку».
Владимир Рубанов 20-02-2026 22:34
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Александра Стубба слишком маленьким для возможных проектов России и США. Так он отреагировал на пост Стубба в социальной сети X, где тот обсуждал «российскую деловую сделку».

Финский лидер заявил, что Россия обещает реализовать проекты на сумму 12 триллионов долларов, тогда как ВВП страны составляет 2,5 триллиона долларов. В ответ на это Дмитриев в X написал, что «мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

Ранее Дмитриев уже заявлял, что информация о предложении Россией США проектов на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций не соответствует действительности. По его словам, снятие санкций выгодно США, а реальный объем потенциальных проектов составляет 14 триллионов долларов.

Кирилл Дмитриев ведет экономическую часть контактов с США. Ранее он заявил, что Европа нуждается в России для выживания, и их диалог в дальнейшем неизбежен.

#Экономика #сша #Финляндия #Сотрудничество #Кирилл Дмитриев #проекты #Александр Стубб
