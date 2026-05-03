МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В небе над Ленобластью сбили 51 украинский беспилотник

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Ян Брацкий 03-05-2026 06:11
© Фото: Сергей Мирный, РИА Новости

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 51, работа дежурных средств ПВО продолжается. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», - написал Дрозденко.

Накануне поздно вечером Дрозденко предупредил об угрозе беспилотной опасности. С тех пор количество перехваченных дронов боевиков киевского режима только росло.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Санкт-Петербурга Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Пассажиров разместили в терминалах и обеспечили всем необходимым, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Накануне в Минобороны рассказали об уничтожении 215 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Киевский режим пытался осуществить атаку по гражданским объектам на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма. Также беспилотники перехватывали и уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.

#Санкт-Петербург #пво #бпла #пулково #дрозденко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 