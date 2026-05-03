В небе над Ленобластью сбили 51 украинский беспилотник

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 51, работа дежурных средств ПВО продолжается. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

Накануне поздно вечером Дрозденко предупредил об угрозе беспилотной опасности. С тех пор количество перехваченных дронов боевиков киевского режима только росло.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Санкт-Петербурга Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Пассажиров разместили в терминалах и обеспечили всем необходимым, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Накануне в Минобороны рассказали об уничтожении 215 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Киевский режим пытался осуществить атаку по гражданским объектам на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма. Также беспилотники перехватывали и уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.