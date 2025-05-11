МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки отреставрировали памятник героям Великой Отечественной в ЛНР

К ремонту бойцы подошли основательно: они восстановили фундамент и металлические конструкции, затем провели отделочные работы и покрасили монумент.
2025-05-11 05:00:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны в ЛНР. На опубликованных кадрах - торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летню Победы.

Церемония открытия сопровождалась выступлением вокальной группы «Бабкины внуки». На мероприятии также выступили дети, они прочитали стихотворения и спели песни военных лет. Затем военнослужащие бригады возложили венки к памятнику и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Как рассказал один из бойцов с позывным Заря, до восстановления памятник представлял собой печальное зрелище. Его основание было разрушено, некоторые части монумента отсутствовали.

«Мы подошли, скажем так, основательно. Практически разрушенный монумент был возведен, украшен и приведен в достойное состояние. Ребята провели отделочные работы, покраску, восстановили металлические конструкции и фундамент. Сейчас он заиграл новой жизнью», - отметил Заря.

Для наших военнослужащих реставрация памятников - это не только акт уважения к памяти героев, отдавших жизни за Родину, но и важный вклад в дело сохранения исторической памяти. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в ВОВ бойцы проделали большую работу по благоустройству мемориалов, которая включала в себя не только ремонт, но и очистку территорий и обновление поблекших надписей.

В преддверии 9 Мая наши военнослужащие также восстановили танк-мемориал ИС-2 времен Великой Отечественной войны в ДНР. Памятник долгие годы оставался без должного ухода, пока военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка не решили привести его в порядок.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#день победы #Памятник #Великая Отечественная война (ВОВ) #ЛНР #реставрация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 