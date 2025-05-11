Мотострелки отреставрировали памятник героям Великой Отечественной в ЛНР

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны в ЛНР. На опубликованных кадрах - торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летню Победы.

Церемония открытия сопровождалась выступлением вокальной группы «Бабкины внуки». На мероприятии также выступили дети, они прочитали стихотворения и спели песни военных лет. Затем военнослужащие бригады возложили венки к памятнику и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Как рассказал один из бойцов с позывным Заря, до восстановления памятник представлял собой печальное зрелище. Его основание было разрушено, некоторые части монумента отсутствовали.

«Мы подошли, скажем так, основательно. Практически разрушенный монумент был возведен, украшен и приведен в достойное состояние. Ребята провели отделочные работы, покраску, восстановили металлические конструкции и фундамент. Сейчас он заиграл новой жизнью», - отметил Заря.

Для наших военнослужащих реставрация памятников - это не только акт уважения к памяти героев, отдавших жизни за Родину, но и важный вклад в дело сохранения исторической памяти. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в ВОВ бойцы проделали большую работу по благоустройству мемориалов, которая включала в себя не только ремонт, но и очистку территорий и обновление поблекших надписей.

В преддверии 9 Мая наши военнослужащие также восстановили танк-мемориал ИС-2 времен Великой Отечественной войны в ДНР. Памятник долгие годы оставался без должного ухода, пока военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка не решили привести его в порядок.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.