Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы до 363 позиций

Актуализацию списка провели в связи с выходом обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 02:43
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Список доступных должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России увеличился до 363 позиций. Соответствующий приказ Министерства труда и соцзащиты РФ официально вступил в силу.

Ранее в перечне находилась 271 специальность. Теперь в список дополнительно включили такие профессии, как врач-невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, лесной пожарный, токарь, зоолог, синоптик, костюмер, настройщик пианино и роялей и другие.

В феврале Минтруд подготовил проект приказа об актуализации реестра профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году. Актуализация проводилась на фоне вступления в силу обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В него добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть из них теперь включили в список для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Ранее в Минтруде объяснили, что никаких планов и намерений относительно изменения возраста выхода россиян на пенсию у ведомства нет. Министерство не планирует повышать пенсионный возраст ни до, ни после 2028 года.

До этого в министерстве рассказали, что работодатель не имеет права уволить сотрудника, который находится на больничном. Отмечается, что проходящий лечение сотрудник имеет право уволиться по собственному желанию. При этом моментом начала расторжения договора считается день подачи заявления. То есть время, которое сотрудник провел на больничном, полностью засчитывается в двухнедельный срок.

#призыв #служба #альтернативная гражданская служба #список #Минтруд РФ #профессии #реестр #специальности
