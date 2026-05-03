Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

Во второй половине недели похолодает, 9 мая ожидается дождь.
Владимир Рубанов 03-05-2026 22:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT, что к 9 Мая в Москве станет немного прохладнее. По его словам, в течение рабочей недели температура будет колебаться от +19 до +24 °С, а в праздничный день составит до +16...+21 °С. Вечером ожидается дождь.

В Москве на следующей неделе с понедельника по четверг будет тепло, осадков не ожидается, температура поднимется до +25 градусов. Об этом «Звезде» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист также предупредил, что к концу недели температура снизится. Тепла, как в начале недели, уже не будет. Погода станет ближе к майской.

#Москва #в стране и мире #9 мая #Погода #дождь #прогноз #День Победы 2026
