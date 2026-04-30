Бельгия захотела перезапустить весь парк своих остановленных АЭС

Бельгия прекратила демонтаж остановленных атомных реакторов и намерена возродить ядерную энергетику. Об этом сообщил премьер-министр страны Барт Де Вевер.

По словам главы правительства, достигнуто соглашение с компанией Engie о проведении исследований для перезапуска всего ядерного парка. Все работы по демонтажу реакторов приостановлены, решение вступило в силу сразу. Engie - основная энергокомпания страны и оператор АЭС.

Де Вевер подчеркнул, что правительство выбрало надежную, доступную и долгосрочную энергетику с минимальной зависимостью от импортных ископаемых ресурсов. Это позволит лучше контролировать энергоснабжение страны. Таким образом, Бельгия отказывается от плана постепенного отказа от ядерной энергетики, который реализовывался с начала 2000-х годов.

На протяжении десятилетий в Бельгии работали крупные атомные электростанции «Дул» и «Тианж». Семь энергоблоков этих станций обеспечивали более половины энергопотребления страны. Сейчас в эксплуатации находится только один блок. Эти реакторы были введены в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века, и их ресурс уже выработан.

Евросоюз признал стратегическую ошибку в отказе от ядерной энергетики в пользу солнечной и ветряной. В условиях энергетического кризиса Европа планирует инвестировать в разработку малых модульных реакторов и продолжать эксплуатацию традиционных атомных электростанций.