Береговая охрана Швеции задержала судно по подозрению в нарушении закона

Береговая охрана Швеции совместно с полицией поднялась на борт танкера Jin Hui, который находится у Треллеборга на юге королевства. Об этом сообщила береговая охрана в своем пресс-релизе.

«На борт танкера Jin Hui поднялись в 14:00 в воскресенье днем, когда он шел в Балтийском море», - сказано в материале.

Известно, что береговая охрана некоторое время следило за «судном длиной 182 метра, идущим под сирийским флагом». Вероятно, оно разгружено. Кроме того, неизвестен его пункт назначения.

На данный момент проводится предварительное расследование «по факту несоответствия судна требованиям мореходности, что является нарушением морского законодательства». Береговая охрана подозревает, что оно зарегистрировано под ложным фактом, так как имеется «ряд неясностей относительно статуса флага судна».

Соответственно, оно не соответствует требованиям мореходности, установленным в международных правилах и соглашениях. Известно, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании.

Ранее стало известно, что береговая охрана Швеции задержала судно, следовавшее из России под флагом Панамы. Судно направлялось в Лас-Пальмас (Испания).