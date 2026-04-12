Береговая охрана Швеции задержала следовавшее из России судно

Береговая охрана Швеции задержала судно, следовавшее из России под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Вчера самолет береговой охраны, осуществлявший мониторинг Балтийского моря, обнаружил, что балкер под панамским флагом Hui Yuan сбрасывает в море остатки угля. Это является нарушением Экологического кодекса», - говорится в сообщении.

Охрана высадилась на борт Hui Yuan в восемь часов утра по местному времени 12 апреля, действуя по предписанию прокуратуры. Судно направлялось в Лас-Пальмас (Испания).

В марте шведская береговая охрана задержала сухогруза CAFFA, экипаж которого в большинстве своем состоял из россиян. Судно подозревалось в нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляциях с флагом.