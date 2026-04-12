МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Береговая охрана Швеции задержала следовавшее из России судно

Экипаж обвинили в нарушении Экологического кодекса.
Константин Денисов 12-04-2026 15:57
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Береговая охрана Швеции задержала судно, следовавшее из России под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Вчера самолет береговой охраны, осуществлявший мониторинг Балтийского моря, обнаружил, что балкер под панамским флагом Hui Yuan сбрасывает в море остатки угля. Это является нарушением Экологического кодекса», - говорится в сообщении.

Охрана высадилась на борт Hui Yuan в восемь часов утра по местному времени 12 апреля, действуя по предписанию прокуратуры. Судно направлялось в Лас-Пальмас (Испания).

В марте шведская береговая охрана задержала сухогруза CAFFA, экипаж которого в большинстве своем состоял из россиян. Судно подозревалось в нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляциях с флагом.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 