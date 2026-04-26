Financial Times: задержки американских ракет - плохая новость для Киева

По мнению издания, истощение американских ракетных запасов уже наносит ущерб Украине, особенно на фоне уже существовавших ранее опасений снижения поддержки США.
Сергей Дьячкин 02-05-2026 02:38
© Фото: Us Army, Us Army, Global Look Press

США предупредили союзников о долгих задержках в поставках ракетных систем из-за истощения запасов в результате конфликта в Иране. Об этом заявила газета Financial Times, ссылаясь на несколько источников.

По информации издания, подобные предупреждения получили партнеры США в Великобритании, Польше, Литве и Эстонии. Аналогичную информацию Вашингтон довел до союзников в странах Азии.

В основе задержек лежит острая обеспокоенность Пентагона нехваткой вооружений после двух месяцев бомбардировок Ирана. Это также вынудило США перебрасывать оружие из других частей света, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона. Financial Times называет это плохой новостью для киевского режима. Тем более, на фоне уже существовавших опасений по поводу снижения поддержки Вашингтона. Издание отмечает, что задержки повлияют на поставки боеприпасов для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.

Газета приводит заявление Пентагона. В нем говорится о тщательной оценке новых запросов партнеров на поставки техники, а также уже действующих сделок по передаче вооружений. При этом военное министерство США отказалось раскрывать подробности, сославшись на чувствительный характер этих вопросов.

По мнению Financial Times, что истощение американских ракетных запасов уже наносит ущерб Украине. Газета приводит слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, поставки американского оружия киевскому режиму задерживаются с начала конфликта с Ираном.

До этого вооруженные силы запросили гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможных ударов по Ирану. Уточняется, что в заявке на развертывание войск это обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile. В случае одобрения это станет первым развертыванием гиперзвуковой ракеты США. При этом она до сих пор не признана полностью готовой к боевому применению.

Накануне Пентагон запросил закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в ходе конфликта с Ираном. Согласно последнему докладу Центра стратегических и международных исследований, Соединенные Штаты рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных конфликтах из-за опустошения своих арсеналов.

До этого Трамп просил конгресс выделить 1,5 триллиона долларов на оборонные расходы на 2027 год. Подчеркивается, что это крупнейший за последние десятилетия запрос на военные цели. В документе Белого дома указано, что этот показатель на 445 миллиардов долларов, или на 42%, выше, чем в нынешнем году.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
