Россия в июне сможет нарастить нефтедобычу в рамках квот ОПЕК

Россия сможет нарастить в июне добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК+.

Показатель достигнет 9,762 миллиона баррелей в день. В мае максимально разрешенный объем добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.

Семь стран ОПЕК+ также планируют увеличить целевой уровень добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Сегодня в совещании примут участие семь стран-членов: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман.

Они смогут по отдельности обеспечить прирост до следующих предельных показателей: Саудовская Аравия - также на 62 тысячи баррелей в сутки, до 10, 291 миллиона, а Ирак на 26 тысяч, до 2,628 миллиона.

Кроме того, Казахстан - на десять тысяч, до 1,599 миллиона. Ко всему этому, Алжир - на шесть тысяч, до 989, а Оман - на пять тысяч, до 826.