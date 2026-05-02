Reuters: семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи в июне

Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить целевой уровень добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источники.

«Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, несмотря на выход ОАЭ», - пишет RT.

Уточняется, что запланированное повышение останется «на бумаге» до тех пор, пока конфликт США и Ирана влияет на поставки нефти через Персидский залив. В воскресенье, 3 марта, в совещании примут участие семь стран-членов: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман.

Первого мая ОАЭ вышли из ОПЕК. По данным агентства WAM, это решение соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует вслед за Абу-Даби выходить из ОПЕК+. Представитель Кремля уточнил, что отказ ОАЭ от членства в организации не означает конец ее работы.