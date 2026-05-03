Песков заявил о возобновлении конфронтации России с Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возобновлении острого противостояния с Европой. По его словам, европейские страны активизируются, используя русофобию как повод, и готовы вкладывать значительные средства в военное строительство.

«Мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», - подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что некоторые европейские государства предпринимают шаги конфронтационного характера, чтобы компенсировать ослабление оборонной роли США. Эти действия, по его мнению, ведут к обострению отношений России и Европы.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили усиление оборонного потенциала Европы на фоне угроз выхода США из альянса. В Брюсселе разрабатывают план «европейского НАТО», инициатором которого выступает Германия. Глава военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что альянс считает Россию главной угрозой. ЕС в «Белой книге о европейской обороне» также назвал Москву фундаментальной угрозой.

Одновременно шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, сообщает Reuters со ссылкой на помощника военного министра США Шона Парнелла. Вывод войск планируется завершить в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что администрация рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по Ирану.