Песков заявил о возобновлении конфронтации России с Европой

Пресс-секретарь президента отметил, что некоторые европейские государства предпринимают шаги конфронтационного характера, чтобы компенсировать ослабление оборонной роли США.
Владимир Рубанов 03-05-2026 14:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возобновлении острого противостояния с Европой. По его словам, европейские страны активизируются, используя русофобию как повод, и готовы вкладывать значительные средства в военное строительство.

«Мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», - подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что некоторые европейские государства предпринимают шаги конфронтационного характера, чтобы компенсировать ослабление оборонной роли США. Эти действия, по его мнению, ведут к обострению отношений России и Европы.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили усиление оборонного потенциала Европы на фоне угроз выхода США из альянса. В Брюсселе разрабатывают план «европейского НАТО», инициатором которого выступает Германия. Глава военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что альянс считает Россию главной угрозой. ЕС в «Белой книге о европейской обороне» также назвал Москву фундаментальной угрозой.

Одновременно шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, сообщает Reuters со ссылкой на помощника военного министра США Шона Парнелла. Вывод войск планируется завершить в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что администрация рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по Ирану.

#в стране и мире #НАТО #сша #Европа #ЕС #Кремль #Дмитрий Песков #конфронтация
