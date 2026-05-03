В Красноярском крае возбудили дело после пожара, уничтожившего 14 домов

Уголовное дело возбуждено по факту масштабного пожара, уничтожившего 14 жилых домов в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня в 11:00. В результате неосторожного обращения с огнем при использовании домовой печи загорелись хозяйственные постройки одного из домов. Сильный ветер разнес пламя на соседние строения по улице Комсомольской и Корнеева.

Без крыши над головой остались 38 человек. В результате пожара никто из них не пострадал. На базе Александровской школы для погорельцев организовали пункт временного размещения. Сейчас прокуратура координирует действия оперативных служб и устанавливает размер ущерба.

Похожий инцидент произошел в Томской области. Там выгорели 16 жилых домов в селе Новоильинка. С конца апреля в регионе действует особый противопожарный режим. На днях власти распространят его на всю область, пообещал губернатор Владимир Мазур.