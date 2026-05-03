В Томской области сгорело 16 домов

В Томской области в пожаре сгорело 16 домов. ЧП произошло в Шегарском районе в селе Новоильинка. Об этом сообщает губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Уважаемые земляки, вчера случился серьезный пожар в Шегарском районе. Выехал с руководителями ответственных служб на место. В Новоильинке сгорели 16 домов (5 из них - нежилые). Локализовали с привлечением дополнительных сил из Томска», - говорится в сообщении.

Со слов главы региона, рядом с селом Гусево пожарным удалось потушить пал на 70 гектарах. Он добавил, что работы по тушению огня еще продолжаются.

Мазур также напомнил жителям Томской области, что в городах и районах региона с 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим. На днях он будет распространен на всю область.

«Следует исключить любые работы с огнем вблизи и непосредственно в населенных пунктах, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Нужно быть предельно осторожными с огнем в быту», - перечислил губернатор.

Сегодня утром МЧС России по Томской области сообщало, что огнеборцам удалось потушить 37 пожаров. О пострадавших информации не было.