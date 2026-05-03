МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин «дал пять» мальчику, создающему мультфильмы

Разговор президента с юным талантом произошел после встречи с представителями малочисленных народов России.
Виктория Бокий 03-05-2026 13:17
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент России Владимир Путин после встречи с представителями коренных малочисленных народов России во время общего фотографирования «дал пять» мальчику, создающему мультфильмы. Кадры с места событий опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Правда, у тебя получается? Молодец!», - сказал Путин ребенку.

Напомним, глава государства встретился с представителями коренных малочисленных народов России 30 апреля. Встреча проходила в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее Владимир Путин заявил, что каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью нашей необъятной страны. Президент отметил, что РФ исторически формировалась как союз народов. В основе этого союза – уважение к ценностям и самобытности.

#в стране и мире #Владимир Путин #ребенок #мультфильмы #Малые коренные народы России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 