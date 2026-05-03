Путин «дал пять» мальчику, создающему мультфильмы

Президент России Владимир Путин после встречи с представителями коренных малочисленных народов России во время общего фотографирования «дал пять» мальчику, создающему мультфильмы. Кадры с места событий опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Правда, у тебя получается? Молодец!», - сказал Путин ребенку.

Напомним, глава государства встретился с представителями коренных малочисленных народов России 30 апреля. Встреча проходила в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее Владимир Путин заявил, что каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью нашей необъятной страны. Президент отметил, что РФ исторически формировалась как союз народов. В основе этого союза – уважение к ценностям и самобытности.