МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия формировалась именно как союз народов

Президент отметил, что Россия исторически формировалась как союз народов. В его основе уважение к их ценностям и самобытности.
Дарья Ситникова 30-04-2026 15:35
© Фото: Ministry of Culture Russia, via Globallookpress.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние», - сказал российский лидер.

Президент отметил, что Россия исторически формировалась как союз народов. Сбережение, приумножение и благополучие малочисленных народов - это достижение всего многонационального народа страны.

В основе союза народов РФ - уважение к их ценностям и самобытности, добавил Путин. В четверг, 30 апреля, глава государства приехал в столичный Манеж, где провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России.

Российский лидер ранее подписал указы о проведении двух новых праздников. Он учредил День коренных малочисленных народов России и утвердил дату - 30 апреля. Еще один новый праздник в РФ будет отмечаться 8 сентября - День языков народов Российской Федерации.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 