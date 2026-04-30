Путин: Россия формировалась именно как союз народов

Каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние», - сказал российский лидер.

Президент отметил, что Россия исторически формировалась как союз народов. Сбережение, приумножение и благополучие малочисленных народов - это достижение всего многонационального народа страны.

В основе союза народов РФ - уважение к их ценностям и самобытности, добавил Путин. В четверг, 30 апреля, глава государства приехал в столичный Манеж, где провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России.

Российский лидер ранее подписал указы о проведении двух новых праздников. Он учредил День коренных малочисленных народов России и утвердил дату - 30 апреля. Еще один новый праздник в РФ будет отмечаться 8 сентября - День языков народов Российской Федерации.