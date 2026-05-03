ВВС Иордании ударили по складам с оружием на сирийской границе

Основное внимание военные Иордании сосредоточили на лабораториях по производству наркотиков в приграничных регионах и арсеналам с оружием.
Ян Брацкий 03-05-2026 12:37
© Фото: Monsef Memari Xin Hua Global Look Press

Вооруженные силы Иордании нанесли удары по складам с оружием и наркотикам на сирийско-иорданской границе. По информации Минобороны королевства, арсеналы принадлежали незаконным вооруженным формированиям.

«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», - цитирует агентство Petra представителя военного ведомства Иордании.

Основной удар пришелся по производственным мощностям приграничных нарколабораторий, откуда зелье завозилось на территорию Иордании, пишет 360.ru.

Иордания входит в пятерку стран, от которых официальный Тегеран требует выплаты компенсаций за их роль в американо-израильской агрессии против Исламской республики. Помимо Иордании это Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

Такие требования Иран выдвинул потому, что США использовали территорию этих стран с их разрешения во время своих операций против Тегерана. Таким образом, полагают власти Исламской республики, эти страны нарушили свои международные обязательства. Иордания и другие страны Персидского залива все обвинения в свой адрес и требования компенсаций отвергают.

#в стране и мире #сирия #Ближний Восток #ВВС #Иордания
