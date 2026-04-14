Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран за участие в операции

Иран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашемитское Королевство Иордания должны полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран», - сказано в письме.

Такое требование Тегеран выдвинул из-за того, что США во время операции против Ирана «использовали территории» данных арабских государств с их разрешения для «осуществления актов агрессии в отношении Исламской Республики».

В письме также указано, что эти страны «нарушили свои международные обязательства» перед Тегераном. Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в американо-израильскую операцию против Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявил, что диалог между Вашингтоном и Тегераном проходил в обстановке взаимного недоверия, поэтому никто не рассчитывал на подписание договоренности с первой попытки. Такое мнение он выразил после переговоров Ирана и США в Исламабаде.