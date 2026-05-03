Литва запретила въезжать машинам из РФ с более 200 л топлива

Запрет на въезд из России и Белоруссии автомобилей, в баках которых находится более 200 литров топлива, вступил в силу в Литве. Об этом сообщает Таможенный департамент прибалтийской страны.

«Подписанные президентом поправки к закону (о санкциях. — Прим. ред.) вступили в силу и будут действовать до 31 декабря 2027 года», — приводит фрагмент из документа aif.ru.

Отмечается, что за нарушение нововведений предусмотрен штраф и конфискация ввезенного сверх нормы топлива. Такая мера введена для того, чтобы пресечь незаконную продажу горючего.

По данным литовского таможенного департамента, в среднем в сутки на территорию страны въезжают около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами, а в течение месяца – 7, 1 тысяч. По подсчетам сотрудников ведомства, если из бака фуры незаконно слить 500 литров дизельного топлива, то за сутки получится «насобирать» 100 тысяч литров. Литва в месяц из-за этого теряет €2,2 млн в виде неуплаченных налогов.

О введении ограничений на ввоз топлива из РФ и Белоруссии в Литву стало известно 30 апреля. Сообщалось, что нововведения будут действовать с 3 мая 2026 года и по 31 декабря 2027.