МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Литва введет ограничения на ввоз топлива из РФ и Белоруссии с 3 мая

В таможенном департаменте заподозрили водителей в спекулятивной торговле.
Владимир Рубанов 30-04-2026 15:32
© Фото: IMAGO, Darius Mataitis, Global Look Press

Парламент Литвы принял поправки в законодательство, запрещающие ввоз топлива из России и Белоруссии в автомобильных баках объемом более 200 литров. Эти изменения вступят в силу 3 мая и будут действовать до 31 декабря 2027 года, сообщил таможенный департамент прибалтийской страны.

Инициатива исходила от этого ведомства. Оно утверждало, что излишки топлива, которые водители оставляют в баках, сливают и продают на черном рынке. В связи с этим департамент предложил ограничить объем заправки до 200 литров.

По данным департамента, ежедневно на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией. В месяц это около 7,1 тысячи грузовиков. Если предположить, что из одной фуры незаконно сливают 500 литров дизельного топлива, то за сутки наберется 100 тысяч литров. Таким образом, государство ежемесячно теряет около €2,2 миллиона из-за неуплаченных налогов.

В апреле в Литве был зафиксирован рекордный рост цен на топливо. Это произошло из-за глобального повышения цен, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. По данным Литовского энергетического агентства, цена на дизельное топливо в стране увеличилась на 30%, а на бензин - на 18,4%. В соседней Белоруссии цены на топливо ниже.

В декабре водители грузовиков протестовали в Вильнюсе перед сеймом, после того как власти страны закрыли границу с Белоруссией. Из-за этого домой не могли вернуться литовские дальнобойщики на своих фурах.

#в стране и мире #белоруссия #граница #топливо #прибалтика #Литва #энергетический кризис #грузовики #таможня
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 