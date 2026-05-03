Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА в Смоленской области

Двое взрослых и один ребенок пострадали от обломков дрона в Смоленской области. Фрагменты вражеского беспилотника попали в многоквартирный дом во время отражения атаки. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии.

«На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Будьте бдительны, если вы обнаружили части беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните и сообщите об их местонахождении по номеру 112», - говорится в сообщении смоленского губернатора.

Накануне в Белгородской области пострадала мирная жительница из-за атаки вражеских БПЛА. Сообщалось, что дрон атаковал частный дом. Пострадавшая получила осколочные ранения и закрытый перелом руки.