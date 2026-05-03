МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА в Смоленской области

Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Виктория Бокий 03-05-2026 10:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двое взрослых и один ребенок пострадали от обломков дрона в Смоленской области. Фрагменты вражеского беспилотника попали в многоквартирный дом во время отражения атаки. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии.

«На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Будьте бдительны, если вы обнаружили части беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните и сообщите об их местонахождении по номеру 112», - говорится в сообщении смоленского губернатора.

Накануне в Белгородской области пострадала мирная жительница из-за атаки вражеских БПЛА. Сообщалось, что дрон атаковал частный дом. Пострадавшая получила осколочные ранения и закрытый перелом руки.

#бпла #Смоленская область #пострадавшие #осколки #василий анохин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 