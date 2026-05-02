Женщина пострадала в Белгородской области из-за атаки ВСУ

В Белгородской области в селе Зиборовка Шебекинского округа пострадала мирная жительница из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Зиборовка Шебекинского округа беспилотник атаковал частное домовладение», - написал он в своем Telegram-канале.

Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

В селе Новая Таволжанка украинский БПЛА также атаковал припаркованный автомобиль. В городе Шебекино вражеский дрон повредил фасад социального объекта.

Ко всему этому, в селе Рождественка после атаки беспилотника сгорел частный дом. В селе Косилово два FPV-дрона уничтожили трактор.

Ранее стало известно, что двое подростков погибли в Белгородской области в результате атаки украинского дрона. По словам главы региона, трагедия произошла в селе Волчья Александровка в Волоконовском районе. Беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два юноши 18 и 15 лет.